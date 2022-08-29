Фальшивые купюры нашли на автозаправке и в магазине Липецкой области

В выходные в Липецке изъяли 2 фальшивые купюры Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эти выходные в Липецкой области нашли две фальшивые банкноты. Так, 26 августа неизвестный расплатился поддельной пятитысячной купюрой на автозаправке у трассы "Орел-Тамбов". Ее выявили и изъяли уже в липецком офисе Центрального банка.

А 27 августа кто-то расплатился фальшивой тысячной банкнотой в крупном сетевом гипермаркете. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.186 УК РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Максимальное наказание по статье - до 8 лет лишения свободы.

В полиции напоминают, что на подлинной банкноте должны быть видны водяные знаки и защитная нить. А при наклоне купюры - голографический эффект, пляшущие цифры на защитной нити, и то, как перемещается блестящее кольцо на солнце. Скрытые цифры должны менять цвет при повороте банкноты.