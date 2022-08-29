«Открытие» добавил новые опции в «Бизнес-портал»

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие сделал удобнее работу со всеми счетами группы компаний и загрузку платежей из 1С.

Теперь, если клиент работает с несколькими компаниями – например, как владелец или бухгалтер в разных юрлицах – все их счета будут доступны на одном экране. Приведена и сводная информация по группе компаний, и по счетам каждой компании. Для просмотра данных по группе компаний нужно объединить свои учетные записи в одну, после чего в меню появится раздел «Единое окно».

Появилась и возможность загрузить одновременно до 5 тысяч платежей из 1С. Стал доступен просмотр истории загруженных файлов с детализацией по количеству платежей. Платежи в ленте располагаются в такой же последовательности, как и в реестре 1С –работа с транзакциями стала намного удобнее.

Кроме того, клиенты «Открытия» могут подключить на смартфон Android новый продукт – эквайринг в смартфоне (Open-POS). Новый продукт позволит предпринимателям использовать смартфон как терминал, принимая оплату картой, смартфоном, умными часами и другими способами. Для подключения продукта необходимо оформить заявку на «Бизнес-портале», а после ее одобрения скачать и установить приложение.

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