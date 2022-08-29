Свыше 3700 кубометров мусора вывезли с улиц Липецка этим летом

В течение лета сотрудники городских департаментов ЖКХ и развития территории Липецка проверяли работу управляющих компаний. Повышенное внимание уделили уборке дворов. За это время они обнаружили более 200 нарушений.

Также за лето жители вместе с сотрудниками управляющих компаний и департамента провели более 200 субботников и 28 экологических акций. В них приняли участие более 10 тысяч человек.

Как сообщают пресс-службе мэрии, с улиц города вывезли 3700 кубометром мусора. Продолжается обновление контейнерных площадок. Сейчас в областном центре модернизируют 19 площадок. До 1 сентября в департамент развития территории можно подать заявку, чтобы возместили до 94% от общей стоимости.

Также липчанам напоминают, что если они недовольны работой управляющей компании, ее можно сменить. Для этого нужно провести общее собрание жильцов и сообщить о решении в управляющую компанию, Госжилинспекцию и орган местного самоуправления. Пожаловаться на некачественную работу УК можно в Единую диспетчерскую службу по номеру 8-800-450-48-48.