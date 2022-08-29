В Липецке более 20 улиц останутся без воды во вторник 30 августа

В Липецке отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 30 августа, в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. Причина тому - ремонтные работы на сетях.

С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Филипченко, 8/1-3; Гагарина, 70; Шевченко, 1, 4, 5, 7, 20, 24; Вавилова, 2, 4, 12; Новокарьерная, 21; Тельмана, 11, 19, 88; Студеновская, 3-5, 4а, 7-9, 11, 13а, 21, 23; Салтыкова-Щедрина, 141, 154, 156; Гагарина, 2, 4; 4 Пятилетки, 42; Пионерская, 3; переулок Вилкова, 14.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе: улицы Тельмана, Кротевича, Урицкого, Новокарьерная, Шевченко, Вавилова, 4 Пятилетки, Пионерская, проезд Шишкина, переулок Весенний, Салтыкова-Щедрина.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут к дому №2 по Вавилова, №13а по Студеновской и №8/1 по Филипченко.