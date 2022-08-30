МХК «Липецк» дважды проиграл фарм-клубу воронежского «Бурана»

Ворота географических соседей поразили Максим Сошнин (17-я, 1:3) и Александр Татаренков (32-я, 2:5). Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

На льду ДС «Звездный» МХК «Липецк» провел два контрольных матча с новым фарм-клубом воронежского «Бурана» - «Протоном» из Нововоронежа. Итог для хозяев безрадостный. 2:0 и 7:2 в пользу гостей. Во второй встрече ворота географических соседей поразили Максим Сошнин (17-я, 1:3) и Александр Татаренков (32-я, 2:5).

До старта сезона нашим хоккеистам предстоит провести еще два матча - также с «Протоном», но уже в гостях. Они намечены на 8 и 9 сентября.

Как сообщалось ранее, липчанка Елена Коробкина выиграла полумарафон на глазах трех губернаторов. Елена на 50 секунд опередила Алину Прокопьеву (Чувашия), и на одну минуту 45 секунд – Елену Седову (Новосибирская область).