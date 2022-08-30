Под Липецком в сарае сгорели 10 голов живности и 55 тонн зерна

Под Липецком сгорел сарай с зерном и живностью Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший понедельник, 29 августа, в Липецкой области часто горели мусор и сухая трава. Так, в Краснинском районе вспыхнул мусор на площади 30 кв.м., а в Елецком – 40 кв.м. Пожарные также тушили траву. Самое масштабное возгорание случилось в селе Буховое Чаплыгинского района у полигона воинской части. Там огонь охватил территорию в 10 га. Также сухая трава горела в Добринском и Хлевенском районах – от 250 кв.м. до 500 кв.м.

В деревне Большая Суворовка Елецкого района пламя уничтожило 10 тонн сена и 50 тонн соломы. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на месте работали 2 пожарных отделения и добровольцы. В селе Боринское ночью 30 августа вспыхнули надворные постройки. А в селе Докторово Лебедянского района горели сараи. Огонь уничтожил 55 тонн зерна и 10 голов живности.