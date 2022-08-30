Житель деревни под Липецком угнал ВАЗ

Под Липецком угнали легковушку Фото: Юлия КЛЮЕВА

На днях в Липцекой области в отдел полиции обратился 47-летний мужчина. В заявлении он указал, что неизвестные угнали его ВАЗ-21102, который он припарковал в деревне Ермолово у дома по улице Береговой.

По данным пресс-службы регионального УМВД России, полицейские вычислили и задержали предполагаемого преступника. Им оказался 47-летний житель соседней деревни. Пропавший автомобиль стоял у его дома.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели сбыта". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.

Также оперативники задержали подозреваемого в краже велосипеда в Липецке. Похищенное изъяли у неработающего 48-летнего горожанина. На него завели уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража".