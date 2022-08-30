В Липецке холодную воду отключат в ночь на среду 31 августа

В Липецке отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке объявили о внеплановых отключениях холодной воды в этот вторник, 30 августа. В некоторых районах города краны пересохнут ночью. Причина тому - ремонт на сетях в районе улицы Островского и Индустриальная, 12.

Так, с 22.00 этого вторника, 30 августа, до 6.00 утра 31 августа без воды останутся жители улиц Леваневского, 1; Островского, 2; Аносова, 2, 4; Дзержинского, 5, 13; Степана Разина, 1; площадь Мира, 5; проспект Мира, 1-17, 2а, 4а, 4б, 5а, 12, 20. Как

Также холодной воду уже отключили по улице Индустриальная, 8, 10, 12, 19, 21, 21а, 21б, 23, 25, 42 и проспекту Победы, 71, 73, 75, 77, 79, 87а. Ее включат, как только завершат работы.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: проспект Мира, 1; проспект Победы, 77. Подробности по телефонам 175 и 236-175.