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Происшествия30 августа 2022 10:12

Пропавшего воронежца нашли мертвым в коллекторе очистных сооружений под Липецком

Проводится доследственная проверка
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В минувший понедельник, 29 августа, под Липецком нашли труп мужчины. Тело без видимых телесных повреждений обнаружили на окраине села Частая Дубрава в коллекторе очистных сооружений.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, личность погибшего уже установили. Им оказался 37-летний житель Воронежа. О его исчезновении в полицию сообщила родственница, когда тот перестал отвечать на телефонные звонки.

Проводится доследственная проверка. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Причину смерти несчастного установит судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, что в регионе продолжают искать Киселеву (Зелепукину) Валентину Терентьевну. 82-летняя пенсионерка из Воронежа может находиться в Усманском районе. Она нуждается в медицинской помощи. Подробности здесь.