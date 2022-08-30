В Липецке грузовик снес опорную металлическую рамку над дорогой

В Липецке грузовик снес металлическую рамку над дорогой Фото: Юлия КЛЮЕВА

Минувшим вечером, 29 августа, в Липецке грузовик попал в аварию. Недалеко от поста ДПС по улице Баумана в районе Сокола большегруз задел опорную металлическую рамку над проезжей частью. По словам очевидцев, грузовик "не прошел" под ней. Рамка накренилась.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД, в ДТП никто из людей не пострадал. Однако, из-за происшествия образовалась внушительная пробка.

Напомним, что в тот же день в областном центре на улице Фрунзе под колеса "Мицубиси" попала 34-летняя женщина. А в Усмани на перекрестке столкнулись две иномарки. В ДТП с "Киа" и "Хендай" пострадала 62-летняя пассажирка. Ее с травмами положили в больницу. На трассе в Краснинском районе "Нексия" выехала на встречку и врезалась в УАЗ.