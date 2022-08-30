10 млн рублей выделили на ремонт мусорных площадок в Липецке

В Липецке модернизируют контейнерные площадки Фото: Анастасия ЛИСОВА

В Липецке продолжают обновлять контейнерные площадки. В этом году в планах модернизировать около 20 мест по всему городу. Так, в области действует муниципальная программа, по которой желающие могут получить деньги на ремонт площадок за свой счет. На это из городского бюджета выделили около 10 миллионов рублей. До 1 сентября можно обратиться в департамент развития территории и получить выплату.

Новые мусорные площадки должны иметь твердое основание с наклоном, трубчатую ограду, а их внешний вид должен соответствовать требованиям городских архитекторов. Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, в комиссию уже поступило несколько заявок. В течение месяца их рассмотрят и объявят результаты.

Новые контейнерные площадки уже появились рядом с домами по адресам: Плеханова, 30, Горького, 13, Гагарина, 35, Катукова, 40, Минская, 4Б и другие. По всем вопросам можно обратиться по телефону 22-13-30 или по адресу: улица Советская, 68.