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Общество30 августа 2022 14:39

Безработная жительница Липецкой области задолжала своему ребенку по алиментам 195000 рублей

Женщина трудоустроилась только после того, как на нее завели уголовное дело
Анастасия ЛИСОВА
Безработная жительница Липецкой области задолжала своему ребенку по алиментам 195000 рублей

Безработная жительница Липецкой области задолжала своему ребенку по алиментам 195000 рублей

Фото: Анастасия ЛИСОВА

В Липецкой области женщина отказалась содержать своего ребенка и накопила долг по алиментам в 195 тысяч рублей. Ее привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

По данным пресс-службы УФССП России по Липецкой области, она отработала 50 часов обязательных работ, но никаких выводов не сделала. Ей выдали направление в местный центр занятости, чтобы она устроилась на постоянную работу. Однако, она этого не сделала.

В результате на нее возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 157 УК РФ. Только после этого женщина прошла медкомиссию для трудоустройства. Как только ее примут на работу, с зарплаты каждый месяц будут удерживаться деньги на содержание ребенка.