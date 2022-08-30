Безработная жительница Липецкой области задолжала своему ребенку по алиментам 195000 рублей Фото: Анастасия ЛИСОВА

В Липецкой области женщина отказалась содержать своего ребенка и накопила долг по алиментам в 195 тысяч рублей. Ее привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

По данным пресс-службы УФССП России по Липецкой области, она отработала 50 часов обязательных работ, но никаких выводов не сделала. Ей выдали направление в местный центр занятости, чтобы она устроилась на постоянную работу. Однако, она этого не сделала.

В результате на нее возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 157 УК РФ. Только после этого женщина прошла медкомиссию для трудоустройства. Как только ее примут на работу, с зарплаты каждый месяц будут удерживаться деньги на содержание ребенка.