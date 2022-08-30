Какие улицы Липецка останутся без холодной воды в среду 31 августа

В Липецке отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 31 августа, в Липецке вновь отключат холодную воду. Все из-за ремонтных работ на сетях.

Так, с 10 утра без воды останутся жители областного центра по улицам Ленина, 42; Коммунистическая, 1-9, 5а, 11-14, 16; Жуковского, 4-6; Бачурина, 10-15, 17; 6 Гвардейской дивизии, 5-10. На этот же период краны пересохнут по улицам Водопьянова, 12, 14, 16, 18; Студенческий городок, 11а, 14, 16а; проезд Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 12, 14, 14а, 16, 18.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, подвоз организуют к дому №42 по Ленина, №4 по Жуковского и №12 по проезду Строителей. Воду дадут как только закончатся ремонтные работы. Более подробную информацию липчане могут получить в диспетчерской компании по телефонам 175 и 236-175.