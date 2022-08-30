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Общество30 августа 2022 16:05

Сбер создаст в Черноземье сервис для более удобного сбора раздельного мусора

Он поможет построить сразу несколько вариантов маршрута до ближайшей точки

Она поможет быстрее найти ближайшие пункты раздельного сбора мусора

Проект «Сберегаем то, что любим» призван привлечь внимание к экологии и заботе об окружающей среде. Инициатива уже реализована на карте Воронежа в 2ГИС - любой желающий может найти ближайшие пункты раздельного сбора мусора, например, бумаги, стекла, пластика, батареек. Для этого нужно начать вводить в поиске слово «сберегаем» - сервис подскажет адреса 26 точек приема различных видов мусора. Они отмечены особыми иконками на карте, по каждой точке приведена дополнительная справочная информация о времени работы пункта и о том, что именно здесь принимают на утилизацию. В геосервисе можно построить маршрут до выбранного места - например, на общественном транспорте, автомобиле, велосипеде, самокате или пешком.

Андрей Леонов, заместитель председателя Центрально-Черноземного СберБанка ПАО Сбербанк:

«Поддержка экологических инициатив – часть ESG-стратегии Сбера. Мы считаем, что очень важно проявлять заботу об экологии. Новый проект поможет жителям Черноземья быстро и просто находить информацию, которая необходима при ответственном сборе мусора. В прошлом году Сбер в Черноземье собрал 520 тонн сырья для вторичной переработки. При этом мы стараемся активно вовлекать в экологическую повестку своих партнеров и клиентов. Создание интерактивной карты как раз один из таких примеров».

2ГИС располагает информацией о местах приема сырья в Воронежской области. В ближайшее время к проекту подключатся и другие регионы Черноземья: Белгородская, Липецкая, Курская, Орловская и Тамбовская области.

Проект открыт для участия общественных организаций и регионального бизнеса.