Липчанин Александр Васильев завоевал две медали на Всероссийской Спартакиаде по пулевой стрельбе

Воспитанник Натальи Деминой расправился с 3-кратным призером Олимпиады. Фото из телеграм-канала Спорт48.

На базе комплекса пулевой стрельбы «Динамо» в Казани проходят соревнования по пулевой стрельбе в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.

Липецкий спортсмен Александр Васильев уже дважды оказывался в тройке сильнейших. Сначала он завоевал бронзу в упражнении «Винтовка пневматическая, 10 м, 60 выстрелов стоя» с результатом 628,4. А затем воспитанник Натальи Деминой произвел фурор в финале упражнения «винтовка малокалиберная, 50 м, 60 выстрелов (3х20), три положения». Он обошел трехкратного призёра Олимпийских игр Сергея Каменского (Алтайский край).

Как сообщалось ранее, МХК «Липецк» дважды проиграл фарм-клубу воронежского «Бурана». Наши парни продолжают подготовку к новому розыгрышу НМХЛ.