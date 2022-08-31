На железнодорожном вокзале Липецка для детей устроили праздник безопасности

Фото пресс-службы Елецкого ЛО МВД России на транспорте

На железнодорожном вокзале Липецка транспортные полицейские вместе с волонтерами провели для детей акцию. Они напомнили юным липчанам правила поведения на железной дороге.

Как сообщили в пресс-службе Елецкого ЛО МВД России на транспорте, ребятам рассказали о том, как нужно себя вести, как избежать травм. Старший инспектор группы по делам несовершеннолетних майор полиции Роман Сухоруков упомянули об ответственности несовершеннолетних за правонарушения и преступления.

Все это происходило в игровой форме. А красочные памятки по безопасности детям раздавал гость мероприятия – ростовая кукла «Заяц». Дети были в восторге от такого сюрприза. Они с интересом разглядывали буклеты и пообещали запомнить все, что им рассказали полицейские.