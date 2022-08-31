Воду внепланово отключат в Липецке в ночь на 1 сентября

Жителей Липецка вновь предупреждают о внеплановых отключениях холодной воды. Так, по улице Островского продолжат ремонтировать сети. Из-за этого с 22.00 этой среды, 31 августа, до 6.00 утра 1 сентября краны пересохнут по улицам Леваневского, 1; Островского, 2; Аносова, 2, 4; Дзержинского, 5, 13; Степана Разина, 1; площадь Мира, 5; проспект Мира, 1-17, 2а, 4а, 4б, 5а, 20.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к дому №1 по проспекту Мира. Жильцов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Подробности можно узнать в диспетчерской компании по телефонам 175 и 236-175.

Напомним, что в эту среду, 31 августа, из-за плановых отключений без воды остались жители 8 улиц областного центра.