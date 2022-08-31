Из-за ДТП с трамваем и Ниссаном в Липецке утром машины встали в пробке

В Липецке столкнулись трамвай и иномарка Фото: Юлия КЛЮЕВА

Этим утром в Липецке в районе ЛТЗ произошла авария. Рядом с постаментом памятника трактору около 6.40 столкнулись трамвай №5 и "Ниссан". Информация о пострадавших уточняется. В том, кто спровоцировал ДТП, разбираются автоинспекторы.

Из-за этого образовалась огромная пробка. В этот период липчане как раз отправились на работу. Автомобилисты встали на Октябрьском мосту. Затор начался также со стороны Тракторного.

Напомним, что в минувший вторник, 30 августа, в Становлянском районе случилось серьезное ДТП. "Киа" вылетел в кювет и перевернулся. Травмы получили 15-летний подросток и 49-летняя пассажирка легковушки. Их забрали в больницу. А в Грязях столкнулись 30-летняя велосипедистка и иномарка. Подробности здесь.