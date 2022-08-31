Липецкие гребцы завоевали четыре медали на Всероссийской Спартакиаде

Заезды проходили на олимпийской дистанции 2000 метров. Фото из телеграм-канала Спорт48.

Заезды в рамках Всероссийской Спартакиады между субъектами РФ среди сильнейших спортсменов 2022 года проходили на олимпийской дистанции 2000 метров в классах, включенных в программу Олимпийских игр (одиночки, двойка распашная и парная, четверка распашная и парная, восьмерка).

В активе липецких гребцов четыре медали. Победу в восьмерке с рулевым праздновали Максим Иванов, Василий Боровков, Олег Дудко, Иван Кладов, Павел Бахаев, Павел Соболев, Дмитрий Гунькин, Никита Шабунин и Евгений Терехов (рулевой).

Вторым в двойке без рулевого стал Алексей Викулин. Третье место в двойке без рулевого заняли Елизавета Корниенко и София Ожерельева. Бронзу в четверке без рулевого завоевали Алексей Кияшко, Алексей Швецов, Сергей Иськив и Михаил Арешкович.

Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов, в числе которых и представители Липецкой области, проходит с 10 августа по 2 октября. Всего в состязаниях примут участие более 9000 атлетов из 85 регионов.