Незнакомка украла из дома пенсионерки 65 тысяч рублей под Липецком

Под Липецком незнакомка украла у пенсионерки крупную сумму денег Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области 27 августа в отдел полиции обратилась 72-летняя женщина. Пенсионерка сообщила, что неизвестная похитила у нее 65 тыс. рублей. По ее словам, к ней домой в селе Долгоруково пришла женщина и предложила купить у нее покрывала. Во время разговора гостья попросила попить и хозяйка ненадолго отлучилась. Когда она вернулась со стаканом воды, незнакомки уже не было. Пенсионерка сразу заподозрила неладное и заглянула в коробку с накоплениями. Увы, денег не было.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, оперативники установили личность злодейки. Ею оказалась неработающая 47-летняя местная жительница. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.