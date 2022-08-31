Липчанин Илья Макаров стал призером всероссийских соревнований по самбо

Илья Макаров (крайний слева). Фото из телеграм-канала Спорт48.

В Керчи на базе спорткомплекса «Москва-Крым» состоялись всероссийские соревнования по самбо «Памяти героев Аджимушкая». В турнире приняли участие около 200 юношей и девушек 12-13 лет из 24-х регионов страны. Воспитанник ГБУ ЛО «Спортивная школа олимпийского резерва «Локомотив» Илья Макаров занял второе место в весовой категории 71 кг. Тренируют спортсмена Евгений Лапченко и Нурмет Гюльахмедов.

Как сообщалось ранее, липецкие гребцы завоевали четыре медали на Всероссийской Спартакиаде. Соревнования с участием более 300 спортсменов состоялись в Казани.

Тем временем, МХК «Липецк» дважды проиграл фарм-клубу воронежского «Бурана». Наши парни продолжают подготовку к новому розыгрышу НМХЛ.