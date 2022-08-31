«Открытие»: школьные скверы по итогам акции «Лес рук»

Новые объекты появились в школах Астрахани, Ярославля и Великих Лук.

Накануне Дня знаний банк торжественно открыл три сквера в школах, набравших наибольшее число голосов на сайте проекта «Лес рук». В голосовании за выбор мест открытия скверов приняли участие более 50 тысяч школьников и их родителей.

Лидерами стали средняя общеобразовательная школа №2 в городе Великие Луки (10 396 «поднятых рук»), средняя общеобразовательная школа №27 в Астрахани (9 171), средняя школа №80 с углубленным изучением английского языка в Ярославле (7021).

В скверах на территориях школ высажены дубы, издавна символизирующие силу, долголетие, благородство и верность, поставлены удобные скамейки. В центре скверов располагается памятник Сове как символу фундаментальных знаний. Ученики смогут тереть её лапку на удачу перед контрольными и экзаменами. На разработку проектов зеленых скверов профессиональными дизайнерами, выбор места заложения, согласование необходимой документации и реализацию проектов скверов потребовалось чуть больше полугода.