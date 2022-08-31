Водолазы достали тело мужчины из пруда в садоводческом товариществе Липецка

В Липецке из пруда достали тело мужчины Фото: Юлия КЛЮЕВА

Страшную находку обнаружили в эту среду, 31 августа, в Липецке. Из пруда у садоводческого товарищества "Цементник" водолазы подняли тело мужчины. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД, правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 42-летний липчанин.

- Проверку по факту гибели мужчины проводит отдел полиции №5, - прокомментировали в пресс-службе. - Причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, что на прошлой неделе в пруду в селе Боринское утонул 56-летний житель Липецка. Тело обнаружили ранним утром рыбаки. А в понедельник, 29 августа, в коллекторе очистных сооружений на окраине села Частая Дубрава нашли труп пропавшего воронежца. Подробности здесь.