Еще один фонтан забил из-под земли у театра драмы в Липецке

Вечером 30 августа в Липецке на Театральной площади появился еще один фонтан. Вода забила на спуске, орошая газон. Липчане оперативно отреагировали в соцсетях на происшествие. Кто-то пошутил, что в городе запустили систему автоматического полива. Другие утверждают, что так в центре увлажняют воздух.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе мэрии, на участке прорвало систему полива. Возможно, ее повредил кто-то из работников, обслуживающих территорию. Также не исключают версию с вандалами. В любом случае, повреждение устранят до конца недели.

Напомним, что самый масштабный выброс воды из-под земли произошел этим летом на площади Победы. На парковке рядом с торговым центром забил фонтан из кипятка. Мощные струи воды достигали в высоту около 4 метров.