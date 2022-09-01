Где в Липецке отключат холодную воду и свет в четверг 1 сентября

В Липецке отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 1 сентября, в Липецк отключат свет и воду. Все из-за ремонтных работ на сетях. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улицы Гагарина, 147, 153, 155, 157/1, 157/2. Подробности в диспетчерской "Россети" по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра холодную воду отключат по улицам Комсомольская, Петра Смородина, 4а; Мусоргского, 1-10; Качалова, 2-6, 10; Гагарина, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100; переулок Попова, 1, 3. Она появится, когда специалисты завершат ремонт.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Мусоргского, 4; Комсомольская, 80; Петра Смородина, 4а. Также советуем заранее сделать запасы. Дополнительную информацию липчане могут узнать в компании по телефонам 175 и 236-175.