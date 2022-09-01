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Общество1 сентября 2022 4:47

67-летний пенсионер с седой бородой пропал под Липецком

Мужчину ищут в Усманском и других районах
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецкой области ищут пенсионера

В Липецкой области ищут пенсионера

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области ищут пенсионера. 67-летний Рыжков Василий Сергеевич пропал в Усманском районе на прошлой неделе. Как сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт", с 26 августа его никто не видел. Пожилой мужчина может находиться в любом районе региона.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза темно-зеленые.

Был одет: темно-синяя футболка, серые штаны, черные сланцы, серая кепка.

Особые приметы: седая борода.

Просьба ко всем, кто видел Василия Рыжкова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - "ЛизаАлерт" или "112" - экстренные службы.