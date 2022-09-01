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Спорт1 сентября 2022 6:10

На просмотр в липецкий «Металлург» прибыли два атакующих игрока

В активе форварда Александра Циберкина 114 официальных матчей
Алексей СЕРГУНИН
Александр Циберкин. Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Александр Циберкин. Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

В просмотровый лагерь липецкого «Металлурга» прибыли 21-летний атакующий хавбек Георгий Каргинов и 22-летний нападающий Александр Циберкин.

Александр родом из татарской Бугульмы, где и начинал свою карьеру, играя в местной спортшколе. Затем обучался в футбольных академиях им. Коноплева и «Рубина». Играл соответственно в «Акроне» и дубле «Рубина», а также в брянском «Динамо». Последним клубом был «Биолог-Новокубанск». За свою карьеру Александр Циберкин принял участие в 114 матчах.

Георгий родился во Владикавказе. Начинал карьеру в футбольной школе «Юность» в родном городе, после был зачислен в «Спартак-Владикавказ»-2, а уже затем и в основную команду. Три года назад атакующий полузащитник перешел в «Зенит»-М, а через год - в «Зенит-2».