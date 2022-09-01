Школы Липецка эвакуировали 1 сентября

В Липецке 1 сентября эвакуировали школы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 1 сентября, в Липецке эвакуировали несколько школ. В учебные заведения поступили сообщения о минировании. Учащихся отвели на безопасное расстояние. К местам происшествий стянулись экстренные службы.

Липчан просят сохранять спокойствие. Перед праздничными линейками все школы областного центра проверили полицейские и кинологи. Как сообщили в пресс-службе мэрии, здания еще раз обследуют, а затем ученики вернутся за парты.

- В вопросах безопасности самое главное – действовать по инструкции, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации. - Подобные факты телефонного терроризма были и раньше.

Напомним, что в этом году усилили охрану учебных учреждений. На это из бюджета выделили 143 млн рублей. Подробности здесь.