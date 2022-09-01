Подробности трагедии в садоводческом товариществе Липецка, где из пруда достали тело мужчины

Из пруда в Липецке водолазы достали тело мужчины Фото: Юлия КЛЮЕВА

Стали известны подробности трагедии в садоводческом товариществе «Цементник» в Липецке. Там 31 августа в пруду утонул мужчина. Тело несчастного подняли водолазы. Им оказался 42-летний житель областного центра.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД, в тот день мужчина отдыхал с родственниками в районе СНТ. Они как раз собирались искупаться. В какой-то момент он исчез. Когда самостоятельные поиски не дали результата, липчане обратились в полицию. Сначала думали, что горожанин потерялся, но на всякий случай решили проверить и водоем. Там и обнаружили страшную находку.

Напомним, что по факту гибели липчанина отел полиции №5 проводит проверку. Причину смерти установят специалисты в ходе судебно-медицинской экспертизы.