Мнение: россияне предпочитают сохранять деньги на банковских счетах

Опубликованы результаты опроса, проведенного среди совершеннолетних россиян специалистами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Согласно полученным результатам, более половины россиян имеют текущие и накопительные счета, причем у 15% их несколько.

21% респондентов имеет действующие сезонные вклады с повышенной ставкой. Чаще всего – это жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (32%), а также Москвы и Московской области (30%). Реже всего - на Дальнем Востоке и Северном Кавказе (по 12%).

Что касается предпочтений, то 44% россиян высказывают одинаковое отношение и ко вкладу и накопительному счету. По мнению 23%, в нынешней экономической ситуации предпочтительнее иметь накопительный счет. 19% считают - лучше банковский вклад.

Главными плюсами вкладов россияне называют гарантированный процент доходности в течение всего срока (61%), понятность и прозрачность условий (38%) и гарантированный возврат государством до 1,4 миллиона рублей (37%). Среди плюсов текущего или накопительного счета большинство предсказуемо называет возможность снимать деньги в любой момент (61%).