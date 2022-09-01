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Экономика1 сентября 2022 10:06

Мнение: россияне предпочитают сохранять деньги на банковских счетах

А каждый пятый пользуется еще и сезонными вкладами с повышенными ставками
Опубликованы результаты опроса, проведенного среди совершеннолетних россиян специалистами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Опубликованы результаты опроса, проведенного среди совершеннолетних россиян специалистами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Согласно полученным результатам, более половины россиян имеют текущие и накопительные счета, причем у 15% их несколько.

21% респондентов имеет действующие сезонные вклады с повышенной ставкой. Чаще всего – это жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (32%), а также Москвы и Московской области (30%). Реже всего - на Дальнем Востоке и Северном Кавказе (по 12%).

Что касается предпочтений, то 44% россиян высказывают одинаковое отношение и ко вкладу и накопительному счету. По мнению 23%, в нынешней экономической ситуации предпочтительнее иметь накопительный счет. 19% считают - лучше банковский вклад.

Главными плюсами вкладов россияне называют гарантированный процент доходности в течение всего срока (61%), понятность и прозрачность условий (38%) и гарантированный возврат государством до 1,4 миллиона рублей (37%). Среди плюсов текущего или накопительного счета большинство предсказуемо называет возможность снимать деньги в любой момент (61%).