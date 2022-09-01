Хозяин дога, который покусал 6-летнюю девочку под Липецком, выплатил 150000 рублей морального вреда

Под Липецком хозяин немецкого дога, который покусал 6-летнего ребенка, выплатил материальный ущерб. Так, 28 мая в Данкове местный житель выгуливал пса во дворе многоквартирного дома без намордника. В какой-то момент собака отстегнулась с поводка и набросилась на девочку, игравшую на детской площадке. Владелец дога не смог справиться с питомцем, поэтому полицейским пришлось застрелить животное.

Пострадавший ребенок прошел курс прививок против бешенства. Также девочка наблюдается у врача-невролога. Данковчанина привлекли к ответственности по ч. 5 ст.8.4 КоАП РФ «Оставление собак без присмотра в общественных местах». Также прокурор потребовал взыскать с него компенсацию морального вреда в 150 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, суд удовлетворил требования заявителя. С мужчины взыскали всю сумму.