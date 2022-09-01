Морковь подешевела почти на 15%, а лук на 9% в Липецкой области

В Липецкой области подешевели овощи Фото: Анастасия ЛИСОВА

В Липецкстате рассказали об изменениях цен на продукты за неделю. На 29 августа, цена на полукопченую колбасу снизилась на 4,6%. Шлифованный рис подешевел на 2,14%. В среднем он стоит 93 рубля за килограмм. Стоимость картофеля уменьшилась на 15,5% и составляет 23 рубля. Дешевле стали и другие овощи. Капуста стоит 19 рублей, репчатый лук – 32 рубля, свекла – 21 рубль, морковь – 25 рублей.

Цена на огурцы упала до 53 рублей, а на помидоры до 68 рублей. На прошлой неделе стоимость этих продуктов была 56 и 77 рублей соответственно. Фруктово-ягодные консервы подешевели на 2,21% . Упали в цене и яблоки. Средняя стоимость за килограмм – 82 рубля.

Некоторые продукты выросли в цене. Так, стоимость сливочного масла увеличилась на 2,96%. Соль подорожала на 3,47% и стала стоить 13 рублей. Цена на бананы выросла на 6 рублей. Вместо 61 рубля, они стоят 67 рублей.

Расценки на сметану, сосиски, печенье, муку и хлеб не изменилась.