Подростки украли 7 телевизоров из гостиницы Липецка

В Липецке подростки выкрали телевизоры из гостиницы Фото: принтскрин видео.

27 августа в отдел полиции Липецка обратилось руководство одной из гостиниц. Они сообщили, что из здания кто-то вынес телевизоры. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские задержали предполагаемых воров. Ими оказались два парня 17 лет. Один из областного центра, другой - житель Дачного. Их личности установили с помощью камер видеонаблюдения.

Оказалось, что они подрабатывали рядом с гостиницей. Они вошли внутрь через открытую дверь, вскрыли несколько номеров и украли 7 телевизоров. Похищенное они погрузили в автомобиль и скрылись. За руль сел несовершеннолетний.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание - до 5 лет тюрьмы. Также юного водителя привлекли к административной ответственности.