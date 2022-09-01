В Липецк прибудет ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского 10 сентября

В Липецк прибудет ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского Фото: Анастасия ЛИСОВА

С 10 по 12 сентября в Липецкую область привезут ковчег с частью святых мощей преподобного Сергия Радонежского. Как сообщила пресс-служба Липецкой епархии, это событие произойдет в честь 600-летия со дня обретения мощей святого.

10 сентября поле 11 вечера святыня прибудет в Липецкий храм преподобного Сергия Радонежского. Ночью в храме состоится служба. 11 сентября мощи перевезут в кафедральный собор Рождества Христова. Там состоится Литургия, которую возглавит Высокопреосвященнейший Арсений, митрополит Липецкий и Задонский. В течение всего дня у мощей преподобного Сергия Радонежского будут совершаться молебны с чтением акафиста.

12 сентября совершится чин молебного пения Сергию Радонежскому, который завершится крестным ходом вокруг собора.