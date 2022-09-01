10 лет тюрьмы грозит рецидивисту, ранившему дворника у детского сада в Липецке

В Липецке будут судить 44-летнего мужчину, ранившего дворника у детского сада. Его обвиняют в совершении преступлений по п."з" ч.2 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия" и ч.1 ст.158 УК РФ "Кража".

По данным следствия, 24 мая 2022 года пьяный липчанин подошел к дворнику детского сада по улице Липовская, когда тот косил траву. Мужчина потребовал закончить работу, так как шум триммера мешал ему спать. Получив отказ, злодей ударил 74-летнего пенсионера ножом в спину и убежал. Причиненный вред здоровью расценили как тяжкий.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, липчанин оказался замешан в еще одном преступлении. Так, 2 апреля он похитил из магазина 10 бутылок алкоголя на 4 тыс. рублей. Также его ранее судили за незаконный оборот наркотиков.

Обвиняемого заключили под стражу. Он во всем признался. Рецидивисту грозит до 10 лет тюрьмы.