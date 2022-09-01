Жители Липецка останутся без воды и света в пятницу 2 сентября

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 2 сентября, в некоторых районах Липецка отключат свет и воду. С 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители домов №147, 153, 155, 157/1, 157/2 по улице Гагарина. Дополнительная информация в "Россети Центр" по телефону 8-800-220-02-20.

С 10 утра и до окончания ремонтных работ холодной воды не будет в доме №66Б по улице Советская. Также краны пересохнут в частном секторе по улицам Гришина, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 21 ст.1, 23, 25; Фадеева, 2, 5, ст. 7а, 9, 11, 12, 14; Фестивальная, 10, 10а, владение 10б, 10 б к.1, 13-15, 16а, 18, 18а; Лесная, 1, 3; Фанерная, 2, 4, 5, 5 ст. 4; Рабочая, 8, 8а, 8б22, 22а-г; Металлургов, 2, 2/1-4, 22, 3, владение 8; 9 мая, 28; Олеко Дундича, 3, 29, 29а; Гастелло, Солидарности.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к дому №66 по Советской и к улице Гастелло. После включения вода может быть мутной. Подробности по телефонам 175 и 236-175.