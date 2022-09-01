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Спорт1 сентября 2022 18:50

Липчане завоевали две медали на Спартакиаде учащихся России по всестилевому каратэ

Турнир среди 14-15-летних спортсменов продолжается в Орле
Алексей СЕРГУНИН
Егор Шапошников (в центре). Фото с сайта fcpsr.ru.

Егор Шапошников (в центре). Фото с сайта fcpsr.ru.

В весовой категории 65 кг победу праздновал липчанин Егор Шапошников. В финале он выиграл бой у Мансура Макоева (Кабардино-Балкарская республика). Третьим финишировал Шейх Ахмед Курбанов (Дагестан).

В категории 75 кг наш земляк Артем Жарехин занял третье место. Золото завоевал Ахмат Темукуев (Кабардино-Балкарская республика), серебро - Матвей Маслов (Ставропольский край).

Как сообщалось ранее, в просмотровый лагерь липецкого «Металлурга» прибыли 21-летний атакующий хавбек Георгий Каргинов и 22-летний нападающий Александр Циберкин.

Тем временем, липчанин Илья Макаров стал призером всероссийских соревнований по самбо.