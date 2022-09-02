МХК «Липецк» крупно проиграл тамбовской «Державе»

По договоренности команды сыграли овертайм, в котором победили гости (1:0). Но в буллитах больше повезло липчанам - 1:0. Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

В ДС «Звездный» состоялся товарищеский матч по хоккею между МХК «Липецк» и тамбовской «Державой». Наши парни уступили в каждом из трех игровых отрезков, потерпев сокрушительное поражение 3:8. Дублем отметился Трухачев, еще одну шайбу провел Попадьин. По договоренности команды сыграли овертайм, в котором победили гости (1:0). Но в буллитах больше повезло липчанам - 1:0.

Теперь 2 и 3 сентября МХК «Липецк» проведет два домашних спарринга с МХК «Белгород». Сегодняшняя игра начнется в 17:00, завтрашняя – в 11:00. Правда, обе встречи пройдут без зрителей.

Как сообщалось ранее, липчане завоевали две медали на Спартакиаде учащихся России по всестилевому каратэ. Турнир среди 14-15-летних спортсменов продолжается в Орле.

Тем временем, в просмотровый лагерь липецкого «Металлурга» прибыли 21-летний атакующий хавбек Георгий Каргинов и 22-летний нападающий Александр Циберкин.