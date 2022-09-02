Росавиация закрыла аэропорт Липецка до 10 сентября

Росавиация продлила ограничение полетов Фото: Юлия КЛЮЕВА

Росавиация продлила запрет на полеты в Липецк. Аэропорт будет закрыт до 10 сентября 03.45 по московскому времени. Напомним, он не работает с 24 февраля этого года.

Это ограничение также касается воздушных гаваней юга и центральной части России. Закрыты аэропорты Анапы, Брянска, Белгорода, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Как сообщили в пресс-службе Росавиации, авиакомпаниям рекомендовали перевозить россиян по альтернативным маршрутам. Например, через аэропорты Волгограда, Москвы, Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод.

Остальные воздушные гавани страны работают в штатном режиме. Об изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний лучше смотреть на их официальных сайтах.