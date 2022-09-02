Пьяный водитель получил 1 год условно за взятку инспектору ДПС в 20 тысяч рублей

Липчанин получил условный срок за взятку инспектору ДПС Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителя Липецкой области признали виновным в даче взятки инспектору ДПС. По данным следствия, 12 июня этого года 22-летнего водителя из Краснинского районе остановили автоинспекторы. Им показалось, что парень пьян. Сотрудники ГИБДД предложили пройти ему медосвидетельствование, но вместо этого он попытался дать одному из полицейских взятку в 20 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, инспектор отказался от денег и сообщил о преступлении в следственные органы. На липчанина завели уголовное дело по ч.1 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ «Приготовление к даче взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия». Подсудимый признал вину. Суд вынес приговор - 1 год условно со штрафом в 20 тыс. рублей и испытательным сроком на 1 год.