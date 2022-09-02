Ученик из Липецкой области встретился с Владимиром Путиным на открытом уроке в Калининграде

Ученик из Липецкой области встретился с Владимиром Путиным на открытом уроке Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Ученик 11 класса Елецкой школы №10 Артем Климков встретился с президентом Российской Федерации. Молодой человек координирует региональную команду «Большой перемены» Липецкой области. Артема пригласили поучаствовать в открытом уроке с Владимиром Путиным, который состоялся 1 сентября в Калининграде.

На заседании житель Ельца рассказал президенту о начале акции «Спасибо учитель!», в которой учащиеся благодарят учителей. Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, Артем предложил организовать подобную акцию и для других работников школы. Он убежден, что необходимо поблагодарить поваров, технических работников, охранников.

Также школьник считает, что нужно сохранить взаимодействие между детьми и взрослыми, а поэтому они должны вместе принимать важные решения и несли за них ответственность. Владимир Путин эти предложения поддержал.