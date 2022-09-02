Правительство направит 12 машин «скорой» и 50 школьных автобусов в Липецкую область

В Липецкую область поступят школьные автобусы и кареты скорой помощи Фото: Юлия КЛЮЕВА

По распоряжению правительства Российской Федерации для регионов, в том числе Липецкой области, закупят машины скорой помощи и школьные автобусы. В планах приобрести 1254 автомобиля скорой помощи. На это из бюджета выделено 6 миллиардов рублей.

По данным пресс-службы администрации Липецкой области, предварительно, в регион направят 12 автомобилей скорой помощи класса «Б» и 50 школьных автобусов. 15 автобусов смогут перевозить от 25 до 31 человек, 27 вместимостью 21 - 24 пассажиров, 5 – от 13 до 20, 3 – от 10 до 12 школьников. Вся техника российского производства. Транспорт поступит уже в 2022 году.

Напомним, что в этом году в Липецке 1 сентября в школу пошли 6700 первоклассников. Всего в общеобразовательные учреждения отправились 61500 учеников. Это на 2500 больше, чем в прошлом году. В нескольких школах учебный год начался с эвакуаций. Здания проверили спецслужбы и кинологи.