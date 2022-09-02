Где в Липецке отключат холодную воду с 3 по 5 сентября

В Липецке отключат холодную воду Фото: Анастасия ЛИСОВА

В Липецке из-за ремонтных работ с 10:00 до 20:00 временно отключат холодную воду.

3 сентября: на улице Филипченко в домах №8/1, 8/2, 8/3. Воду подвезут по адресу: Филипченко, дом 8/1.

4 сентября с 09:30 до 20:00 временно отключат холодную воду по адресам: улица Игнатьева, дом 30; Липовская, дом 5. Воду можно набрать на улице Липовская, дом 5.

5 сентября с 10:00 до 20:00: улица Терешковой, дом 7/3; Космонавтов, дома: 14, 14/2, 16, 16А, 16Б, 20А, 20/2, 20/3; Гагарина, дома: 73А, 73/3; Петра Смородина, дом 4А; Гагарина, дом 87. Машина с водой приедет по адресам: улица Космонавтов, дом 20А; Петра Смородина, дом 4А; Гагарина, дом 87А.

По данным «РВК-Липецк» после того, как ремонтные работы закончатся, из кранов может пойти мутная вода. За дополнительной информацией обращаться по телефонам: *175, 236-175.