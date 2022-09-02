Безработному жителю Липецкой области грозит до 6 лет тюрьмы за контрафактные сигареты на 2,6 миллионов рублей

В Липецкой области будут судить мужчину за контрафактные сигареты. По версии следствия, безработный житель Ельца незаконно купил 23 750 пачек немаркированных сигарет российских и зарубежных производителей. Он собирался их продавать. Всего мужчина потратил на них 2 660 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, на него завели уголовное дело по п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ в целях сбыта в особо крупном размере». Прокурор утвердил обвинительное заключение и направил материалы в суд. Максимальное наказание по статье - до 6 лет лишения свободы.

Напомним, что в областном центре вынесли приговор липчанину, который зарезал соседа в ванне. Подробности здесь.