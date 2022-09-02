Горячую линию по школьному питанию запустят в Липецке

Роспотребнадзор запускает горячую линию по вопросам школьного питания в Липецкой области Фото: Анастасия ЛИСОВА

В Липецке родители смогут задать вопросы по горячему питанию школьников. Для этого нужно будет позвонить на Всероссийскую горячую линию.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, с 5 по 16 сентября эксперты ответят на интересующие вопросы: сколько раз в день должен есть ребенок, что должно входить в его рацион, как должно организовываться горячие питание в школах и что делать, если оно не отвечает требованиям.

Специалисты помогут правильно организовать диетическое питание ребенку. Расскажут, что необходимо знать о нормативных документах и санитарных правилах. Любой желающий может позвонить по номерам 30-88-25, 30-88-30. График работы: понедельник – четверг с 9:00 до 16:00, пятница с 9:00 – 14:00.

Напомним, что с 1 сентября 2022 года в школах и детских садах усилили антитеррористические меры. Охрану выставили в 88 школах, 102 детских садах, 6 организациях дополнительного образования. В 25 школах и 48 дошкольных учреждениях установят системы оповещения и управления эвакуацией. Еще 27 школ и 2 детских сада оборудуют системой контроля и управления доступом.