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Происшествия2 сентября 2022 14:42

Под Липецком за продажу пива подростку продавщицу приговорили к исправительным работам

5 % от заработка пойдет в пользу государства
Анастасия ЛИСОВА
Под Липецком женщина продала подростку бутылку пива и попала под уголовную статью

Под Липецком женщина продала подростку бутылку пива и попала под уголовную статью

Фото: Анастасия ЛИСОВА

17 декабря 2021 года в Липецкой области женщина 59 лет продала бутылку пива несовершеннолетнему. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, продавец уже привлекалась за те же действия к административной ответственности в марте 2021 года. Тогда она получила штраф 15 тысяч рублей.

Из-за того, что она повторно совершила преступление, на нее завели уголовное дело по ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Грязинский городской суд признал женщину виновной и назначил 4 месяца исправительных работ с удержанием из заработка 5% в пользу государства.

Напомним, что в Липецкой области предпринимателя судили по по ч.2 ст. 14.10 КоАП РФ за продажу контрафактных спортивных брюк. Мужчина отделался предупреждением, так как ранее не привлекался. Товар, который у него изъяли, уничтожат.