С Днем города ельчан поздравит Денис Майданов Фото: "КП" Архив

В эти выходные в Липецкой области будет жарко. В Ельце отгремит День города. Ему исполняется 876 лет. Улочки и переулки с сохранившимися памятниками архитектуры давно привлекают не только туристов, но и режиссеров. Какие фильмы сняли в этих краях можно посмотреть здесь.

Праздновать День города ельчане начали уже в эту пятницу, 2 сентября. В городе открыли две доски почета «Юные дарования Ельца» и «Трудовая Слава Ельца». Провели экскурсии, квесты. Вечером начнутся концерты и дискотека.

День города в Ельце 2022: программа мероприятий Фото: Администрация города Ельца

В субботу, 3 сентября, мероприятия запланированы с самого утра и до ночи. Ярмарки, фестивали, трюковые шоу, спектакли и выступления кавер-групп. В воскресенье, 3 сентября, пройдут семейные праздники, велоэкскурсии, спортивные программы. Кульминацией праздника станет выступление известного певца Дениса Майданова. Завершится День города красочным фейерверком.