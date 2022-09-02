Житель Липецка пожаловался на коммунальные раскопки на Салтыкова-Щедрина, из-за которых не вывозят мусор

Коммунальные раскопки на улице Салтыково-Щедрина в Липецке Фото: Предоставлено "КП"

Житель Липецка пожаловался на коммунальные раскопки в частном секторе. По словам Олега, улица Салтыкова-Щедрина оказалась в блокаде.

- Третий день перекопана тупиковая улица, второй день нет ни техники, ни рабочих, - написал в соцсетях липчанин. – У нас не вывозится мусор, нет возможности выехать из дома.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе РВК-Липецк, бригада начала ремонтировать сети в том районе 31 августа. Работы планируют завершить в эту пятницу, 2 августа. Часть работ пришлось делать вручную, так как спецтехника там не может проехать, а под землей спрятаны электрокабели. В выходные, 3 и 4 августа, специалисты засыпят ямы и благоустроят территорию.

- Для пешеходов предусмотрены пути обхода, - прокомментировали в пресс-службе. - Для автомобилистов предварительно подготовили объезд - дорогу через территорию водозабора, которая на время проведения работ открыта круглосуточно.

В управлении главного смотрителя отметили, что их специалисты в понедельник проверят участок.