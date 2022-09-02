Липецкая спортсменка завоевала бронзу на Спартакиаде учащихся России по стендовой стрельбе

Варвара Зайцева (справа). Фото ЦСП СК Воронежской области.

В Татарстане проходит финал XI летней Спартакиады учащихся по стендовой стрельбе. На круглом стенде третье место заняла липчанка Варвара Зайцева. Результат воспитанницы Дмитрия Бондаря в решающем раунде – 14 сбитых тарелочек. Победу праздновала Ксения Шуляк из Краснодарского края (27), второй стала Алина Дедова из Воронежской области – 19.

Как сообщалось ранее, МХК «Липецк» крупно проиграл тамбовской «Державе». Подопечные Андрея Лунева капитулировали в каждом из трех периодов.

Тем временем, липчане завоевали две медали на Спартакиаде учащихся России по всестилевому каратэ. Турнир среди 14-15-летних спортсменов продолжается в Орле.