Хавбек Владимир Филиппов сменил армянский «Ван» на липецкий «Металлург»

Владимир Филиппов. Фото с сайта ФК "Металлург" в VK.

Полузащитник армянского «Ванна» Владимир Филиппов продолжит карьеру в липецком «Металлурге». Со «сталеварами» 21-летний хавбек подписал контракт, рассчитанный до окончания сезона-2022/23.

Клубную карьеру Владимир начинал в ФК «Спартак-Нальчик». В сезоне-2019-20 выступал за дубль словацкой «Жилины». В 2020 году вернулся в Санкт-Петербург и стал игроком «Звезды». После окончания контракта с петербургской командой в 2021 году перешёл в армянский «Ван». В составе «Металлурга» Филиппов будет выступать под номером 8.

Как сообщалось ранее, липецкая спортсменка Варвара Зайцева завоевала бронзу на Спартакиаде учащихся России по стендовой стрельбе.

Тем временем, МХК «Липецк» крупно проиграл тамбовской «Державе». Подопечные Андрея Лунева капитулировали в каждом из трех периодов.